TCL ha trovato un modo per risaltare nel panorama dei tablet Android

Non è un periodo semplice per i tablet in generale (persino gli iPad non stanno vivendo un gran momento di vendite) e per quelli Android in particolare, ma TCL ha pensato a un modo per spiccare in un mercato piuttosto piatto: uno schermo enorme (e fin qui niente di nuovo) che dà l'impressione di leggere un foglio di carta, ma senza di essere eInk (a proposito, se siete alla ricerca di un tablet, non perdetevi la nostra lista dei migliori sul mercato, sempre aggiornata e con offerte imperdibili!).

Stiamo parlando di TCL NxtPaper 14 Pro, il dispositivo di punta che sfoggia la nuova tecnologia NxtPaper 3.0, presente anche sul tablet TCL TAB 10 NxtPaper 5G e sugli smartphone della serie TCL 50. Al CES inoltre il produttore ha presentato anche altri prodotti, tra cui il nuovo TV QD-Mini LED da 115".