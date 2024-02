Anche per questo, non è insolito che un'innovazione come NXTPAPER venga proprio da loro. Si tratta di un componente che ha richiesto diversi anni di ricerca e sviluppo per il perfezionamento: la base è uno schermo LCD appositamente progettato per emettere meno luce blu, su cui poi vengono applicati dieci layer che riducono ulteriormente le emissioni . Infine, in cima, l'ultimo strato non è liscio : la superficie "seghettata", che dà quella sensazione porosa al tatto, aiuta a riflettere meno la luce e rendere i pannelli NXTPAPER utilizzabili anche sotto la luce diretta del sole.

A tal proposito, è bene ricordare una cosa: anche se TCL è conosciuta in Italia soprattutto per TV (e smartphone) di fascia medio-bassa, si tratta soprattutto di un'azienda specializzata nella produzione di display .

Il marchio NXTPAPER non è nuovo: da ormai diversi anni TCL lavora su questa tecnologia, che riduce le emissioni di luce blu per ottenere schermi che ricordano vagamente i display e-ink . Sono schermi meno brillanti e meno "accecanti" rispetto a un pannello OLED o IPS, ma non per questo meno leggibili, anzi: sono schermi più o pachi e diversi anche al tatto , con una leggera texture antiriflesso che si percepisce anche al tocco.

Al MWC di Barcellona abbiamo avuto modo di provare con mano i nuovi dispositivi di TCL: tra router 4G/5G , smartphone economici e occhiali in realtà aumentata, siamo rimasti particolarmente colpiti dai nuovi dispositivi NXTPAPER , ossia prodotti con schermi pensati per affaticare meno la vista .

Il futuro degli ebook reader?

Da appassionato di lettura su e-ink, che ha provato tutti i migliori ebook reader sulla piazza, trovo che l'approccio di TCL sia molto interessante.

Intendiamoci: gli schermi NXTPAPER non sono e-ink, proprio no.

La tecnologia alla base è completamente diversa e, per loro natura, credo che gli e-ink saranno sempre una spanna sopra in termini di leggibilità. Però chiunque abbia mai usato un dispositivo basato su e-ink, come Kindle o Kobo, saprà bene quanto siano lenti: le interfacce "laggano", con degli evidenti refresh dello schermo, che deve ricostruire la posizione di ogni singolo "pixel" quando cambia qualcosa.

Nonostante sistemi di smart refresh su alcuni dispositivi (penso ad esempio a BOOX Palma), che rendono gli e-ink sensibilmente più fluidi, generalmente è comunque impensabile usare un pannello e-ink su uno smartphone, per guardarci video o fare tutto quel che si fa con uno smartphone.

Per i NXTPAPER non è così: non solo in generale gli schermi dei dispositivi a brand NXTPAPER sono fluidi esattamente come quelli di uno smartphone qualsiasi (su alcuni c'è anche il refresh rate a 120 Hz), ma la modalità NXTPAPER (ossia l'effetto che lo rende più "opaco" e meno stancante) è attivabile o disattivabile manualmente, con la possibilità di averlo a colori o in bianco e nero.

Sul tablet NXTPAPER 14 Pro, che abbiamo provato in anteprima, c'è anche uno switch fisico che permette di attivare o disattivare la modalità NXTPAPER. Questo tablet, che potete vedere nel video in cima, non è ancora disponibile in Europa: al momento, però, anche in Italia sono già in vendita prodotti con tecnologia NXTPAPER, come il tablet NXTPAPER 11 e gli smartphone della serie NXTPAPER 40.

Chi cerca un dispositivo anche per leggere (ma non solo), che non affatica la vista e con altissima leggibilità all'esterno, dovrebbe dargli un'occhiata: se pensate che non vala la pena investire qualche centinaio di euro per un ebook reader, smartphone o tablet con tecnologia NXTPAPER potrebbero essere un interessante compromesso.