TCL presenta la nuova famiglia di smart TV in esclusiva Amazon: QLED e Mini LED per tutte le tasche

TCL annuncia delle importanti novità per il mercato italiano, con il lancio di una nuova serie di smart TV in esclusiva Amazon. Si tratta di tanti nuovi modelli, tra i quali troviamo alternative di livello come quelle con i pannelli mini LED e diverse funzionalità accessorie. Troviamo poi anche modelli QLED, tutti con supporto 4K HDR. Andiamo a vedere tutti i modelli annunciati nel dettaglio.

Serie TCL QD-Mini LED Q10B

Si tratta dei modelli più di livello di TCL. Questi arrivano con pannelli QLED 144Hz, luminosità di picco 3500nit, sistema audio ONKYO 2.1.2, Game Master Pro 3.0, Google TV e risoluzione 4K. Il pannello è sicuramente uno dei suoi punti di forza, grazie all'integrazione della retroilluminazione Mini LED di sesta generazione con Full Array Local Dimming. Questa serie di smart TV offre anche particolari peculiarità da gaming, visto che Game Master Pro 3.0 è accoppiato a HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, AMD FreeSync Premium Pro, Game Bar ottimizzata e funzione Game Accelerator 240Hz in Full HD. Troviamo ovviamente il supporto ai più recenti standard HDR, come HDR10+, Dolby Vision e Dolby Vision IQ. Abbiamo detto che si tratta dei modelli migliori lanciati da TCL, ecco infatti i prezzi: €1.999,90 per il modello da 65 pollici

per il modello da 65 pollici €2.799,90 per il modello da 75 pollici

Serie TCL QD-Mini LED QM8B

Anche in questo caso parliamo di dispositivi di livello, ma che arrivano con diagonali più contenute per prezzi maggiormente abbordabili. Il pannello è un QLED a 144Hz, dotato di sistema audio ONKYO, Game Master Pro 2.0, Google TV e risoluzione 4K. Anche per questa serie troviamo l'integrazione della tecnologia Full Array Local Dimming al Mini LED, la quale dovrebbe permettere un maggiore e più accurato controllo della retroilluminazione. Non manca il supporto a standard e tecnologie indicate per il gaming menzionate per la serie precedente, come HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, AMD FreeSync Premium Pro e Game Bar, oltre alla funzione Game Accelerator che incrementa il refresh rate a 240Hz in Full HD. Ecco prezzi e modelli lanciati: €849,90 per il modello da 50 pollici

per il modello da 50 pollici €899,90 per il modello da 55 pollici

per il modello da 55 pollici €1.099,90 per il modello da 65 pollici

per il modello da 65 pollici €1.699,90 per il modello da 75 pollici

per il modello da 75 pollici €2.299,90 per il modello da 85 pollici

per il modello da 85 pollici €3.499,90 per il modello da 98 pollici

Serie TCL QLED T8B

Si tratta di una serie di dispositivi analoga a quella presentate sopra, per l'integrazione di Google TV, supporto alle funzionalità gaming e standard HDR, come Dolby Vision, Dolby Vision IQ e HDR10+. Il pannello però è un "semplice" QLED Pro a 144 Hz, e questo permette di avere dei prezzi leggermente più abbordabili. Ecco le varianti lanciate con i rispettivi prezzi: €749,90 per il modello da 55 pollici

per il modello da 55 pollici €899,90 per il modello da 65 pollici

per il modello da 65 pollici €1.299,90 per il modello da 75 pollici

per il modello da 75 pollici €1.999,90 per il modello da 85 pollici

Serie TCL QLED T7B

Anche questa serie di smart TV offre un pannello QLED Pro. Troviamo il supporto alla risoluzione 4K, vari formati HDR, Dolby Atmos e alla modalità Game Master 3.0 con funzione Game Accelerator 120Hz in Full HD. A livello software troviamo Google TV, mentre il design è particolarmente orientato verso la riduzione dei bordi. Ecco le varianti in arrivo con i rispetti prezzi: €499,90 per il modello da 43 pollici

per il modello da 43 pollici €549,90 per il modello da 50 pollici

per il modello da 50 pollici €599,90 per il modello da 55 pollici

per il modello da 55 pollici €799,90 per il modello da 65 pollici

per il modello da 65 pollici €1.199,90 per il modello da 75 pollici

per il modello da 75 pollici €1.699,90 per il modello da 85 pollici

Serie TCL Ultra HD V6B