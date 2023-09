TCL annuncia la nuova Serie TV 4K P74 : si punta sul rapporto qualità/prezzo

Dotata della tecnologia Dolby Vision , la serie TCL P74 supporta anche la tecnologia Dolby Atmos, che riproduce con precisione i suoni in uno spazio multidimensionale. Gli utenti, così, possono vivere emozioni più intense e scoprire anche varietà di colori intensi del cinema digitale direttamente nel loro salotto, grazie al pannello Wide Color Gamu t che riproduce colori più puri e ricchi del 30% rispetto agli schermi LED tradizionali.

TCL ha introdotto una nuova serie di TV 4K per il mercato italiano con due modelli da 85 e 98 pollici. Si tratta della Serie P74, dotata di Dolby Vision e Dolby Atmos ed in grado di offrire immagini dinamiche, pannello Wide Color Gamut e un audio coinvolgente.

Buone prestazioni gaming

Per soddisfare le esigenze dei giocatori amatoriali e non, la nuova serie P74 di TCL adotta le soluzioni Game Master 2.0 (nel modello da 85 pollici) o Game Master Pro 2.0 (nel modello da 98 pollici). Le porte HDMI 2.1 di cui è dotata la Serie supportano le risoluzioni video più elevate e le migliori impostazioni automatiche dell'immagine.

La funzione ALLM (Auto Low Latency Mode) consente alle console per videogiochi o alla scheda grafica del PC di impostare automaticamente il televisore in modalità gioco, per sfruttare l'input lag superveloce. Il modello da 98 pollici supporta nativamente 144 Hz VR e offre un gameplay più fluido. Infine, l'esperienza del giocatore è ulteriormente migliorata dalla funzione Game Accelerator a 120 Hz sull'85'' e 240 Hz sul 98'' con risoluzione Full HD.

Apparecchi pensati per lo sport

La nuova serie, in particolare il modello da 98 pollici, è dotato di un pannello con frequenza di aggiornamento nativa di 144 Hz e tecnologia Motion Clarity Pro. Inoltre, "l'atmosfera da stadio" è garantita anche dagli speaker Onkyo 2.1 con il subwoofer.