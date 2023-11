TCL lancia in Italia due TV enormi da 98": specifiche e prezzi

TCL ha lanciato in Italia due nuovi TV che ampliano la gamma 98 pollici e che si affiancheranno al modello C73 presentando nel 2022. In particolare, le serie P74 e C98 accolgono i modelli 98P74 e 98C80, caratterizzati entrambi soprattutto dalle dimensioni cinematografiche dei loro schermi. Procedendo con ordine, il modello 98P74 è dotato di pannello 4K a 144 Hz, ingressi HDMI 2.1 con VRR e AMD FreeSync, basato su piattaforma Google TV con non solo Chromecast integrato ma anche Apple AirPlay 2, audio Dolby Atmos e ONKYO 2.1 60W, e supporto per i formati HDR Dolby Vision IQ e HDR10+.