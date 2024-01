Microsoft Teams su Android Auto: ecco cosa ci potrete fare

Nel corso degli ultimi anni Android Auto ha visto diversi aggiornamenti, proprio per rimanere al passo con i tempi . L'ultimo grande rinnovamento consiste in Coolwalk , il quale ha portato una nuova interfaccia grafica con annesso layout diviso.

Android Auto è il sistema di infotainment di Google che viene usato ormai da milioni di utenti in tutto il mondo per connettere il proprio smartphone Android (ecco i migliori modelli aggiornati ) con l'auto.

Ma anche le app per Android Auto si allargano. Ne avevamo parlato quasi un anno, quando venne annunciata la partnership tra Google e diverse aziende per portare app di particolare utilità durante la guida anche su Android Auto. E tra queste avevamo nominato Microsoft Teams.

Dopo diversi mesi di attesa finalmente Microsoft esce allo scoperto e annuncia che Teams per Android Auto arriverà a partire da febbraio 2024 per tutti. Nel frattempo, diversi rivali di Teams sono approdati su Android Auto: parliamo di Zoom e WebEx soprattutto.

Ora anche il servizio di Microsoft è pronto a sbarcare su Android Auto. Si rivelerà molto utile per coloro che usano Teams per lavoro o per studio, visto che potranno usarlo anche durante la guida, sempre nei sacrosanti limiti imposti dalla sicurezza stradale.

Con l'app Teams per Android Auto sarà possibile partecipare a riunioni direttamente dal calendario, avviare delle call con i propri contatti direttamente dall'auto e accedere alle conversazioni recenti. Ci aspettiamo anche un'interazione con l'assistente vocale di Google per impartire i comandi, invece di interagire manualmente con l'interfaccia.

Dunque, da febbraio anche gli utenti Android Auto potranno usare Teams in auto in maniera sicura, visto che invece chi ha CarPlay può farlo già da un paio d'anni. Torneremo ad aggiornarvi non appena avremo notizie del rollout ufficiale.