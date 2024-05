Anche il teardown di iFixit solleva dubbi su Rabbit R1 e Humane AI Pin

iFixit, gruppo esperto delle riparazioni, ha ispezionato con attenzione due dei dispositivi più interessanti nel panorama tecnologico dedicato all'intelligenza artificiale: Rabbit R1 e Humane AI Pin. Su tutto, i tecnici hanno sollevato soprattutto un dubbio: i prodotti in questione, forse, avrebbero potuto essere semplicemente delle app e non dei dispositivi fisici piuttosto costosi.

Inoltre, sia Rabbit R1 che Humane AI Pin sarebbero difficili da riparare. Difatti, secondo iFixit, pare complesso accedere alle piccole batterie visto che per questa operazione occorre prima rimuovere i pannelli posteriori incollati. Per il resto, il video del teardown è abbastanza breve visto che all'interno dei due dispositivi non c'è molto da analizzare, ad eccezione della batteria da 3,85Wh (del Rabbit R1) e da 1,087Wh (di Humane AI Pin).