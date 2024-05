Domani arriverà il prodotto di Sonos "più richiesto di sempre": indovinate cos'è!

Ma di cosa di tratta? In mezzo alle reazioni degli utenti per i problemi legati alla nuova app , possiamo attenderci molto probabilmente le nuove cuffie Sonos Ace (siete in cerca di un nuovo paio di cuffie ? Date un'occhiata alla nostra selezione delle migliori sul mercato , anche gaming o con cancellazione del rumore ).

Un'immagine in movimento, una scritta piuttosto criptica e un countdown inviato via email: Sonos ha annunciato per domani la presentazione di quello che chiama "il suo prodotto più richiesto di sempre".

"Più richiesto" a rigor di logica significa Sonos Ace

Le cuffie sono apparse in una recente fuga di notizie , che ne ha rivelato il design. Il leak proveniva dal rivenditore autorizzato Schuurman, che indicava una data di lancio per giugno, ma evidentemente verranno presentate prima.

Certo, c'è sempre una possibilità che Sonos per "prodotto più richiesto di sempre" si riferisca a un Sonos Sub o Era 100 orientato all'utenza business , ma sembrerebbe un po' eccessivo. Tutto sommato, la conclusione più logica sono le cuffie.

Altri prodotti Sonos in arrivo

Ma Sonos ha in serbo anche altri prodotti per noi. Da dichiarazioni precedenti, sappiamo come l'azienda sia intenzionata a entrare in quattro nuove categorie di prodotti, anche se nel breve termine il prodotto più atteso è il nuovo Roam 2.

L'altoparlante portatile dovrebbe avere un aspetto praticamente identico a Roam e Roam SL, ma con il marchio Sonos abbinato al colore e un pulsante di abbinamento Bluetooth dedicato.

A parte Roam 2 e Ace, non c'è molto altro che l'azienda probabilmente annuncerà questa settimana. Si dice che Sonos si stia preparando a rilasciare un dispositivo di streaming TV, ma non prima della fine di quest'anno.

Lo stesso vale per la sua presunta soundbar Sonos Arc.

Infine una parola sull'app Sonos, che è stata recentemente rinnovata anche per supportare le nuove cuffie. Se date un'occhiata agli account social di Sonos, le risposte più comuni al teaser dell'evento di domani sono lamentele per il suo funzionamento, con gli utenti che spesso dichiarano come il prodotto più richiesto di sempre "sia un'app funzionante". Magari arriverà anche un aggiornamento, se non risolutivo, che quantomeno migliori l'esperienza degli utenti.