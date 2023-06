Le telecamere Nest tornano a funzionare: avete ricevuto l'aggiornamento?

Arriva una notizia che farà felici molti possessori di dispositivi Nest , il marchio di Google che commercializza diversi prodotti per la domotica, come smart speaker , videocamere e non solo.

Per fortuna Google non ci ha messo molto a identificare il problema e a risolverlo. Nelle ultime ore infatti BigG ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui specifica che il problema di connessione verificatosi con le Nest Cam e Doorbell nei giorni scorsi era dovuto a un precedente aggiornamento, distribuito via server, che è stato veicolato a tutti gli utenti europei.

Quindi, a causa di questo aggiornamento gran parte degli utenti europei con telecamere Nest si è trovato nella condizione di non poter connettere i propri dispositivi a Google Home.

Per fortuna Google ha riferito di aver rilasciato un nuovo aggiornamento per risolvere il problema in maniera definitiva.

La risoluzione del problema dovrebbe essere già avvenuta per gran parte degli utenti coinvolti, e Google prevede di completare la risoluzione entro i prossimi giorni.

Dunque, fateci sapere se anche voi, come noi, avete riscontrato problemi nei giorni scorsi con le Nest Cam e se avete risolto con l'aggiornamento appena rilasciato.