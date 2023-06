Tante telecamere Nest hanno seri problemi di connessione

Da diversi anni ormai Google risulta protagonista anche nel settore della domotica, anche grazie alla gamma di dispositivi Nest che offrono smart speaker , videocamere e non solo per le nostre case.

Non è possibile infatti accedere al feed delle telecamere Nest dall'app Android, così come non è possibile accedere alle telecamere Nest dal sito ufficiale Google Home per PC. Insomma, le Nest Cam e Nest Doorbell sembrano offline da tutti i canali Google Home, e la cosa curiosa è che invece tutto risulta funzionante dall'app Nest.

Gli utenti che hanno segnalato il problema affermano che riavviare i dispositivi, o resettarli ai dati di fabbrica, non ha la minima utilità per risolvere il problema.

Si tratta quindi di un problema a livello software di Google Home che dovrà essere risolto con un prossimo aggiornamento. Nel frattempo, fateci sapere se anche voi avete riscontrato il problema descritto.