Il telecomando del nuovo Chromecast con Google TV ha un pulsante magico

Da qualche anno ormai siamo abituati alla presenza di Google TV nel settore smart TV , e non solo per quanto riguarda il software ma anche per quanto riguarda l'hardware. Conosciamo infatti le diverse versioni del suo Chromecast con Google TV .

Oltre a questo vediamo anche altre novità: sembra infatti che ci sarà un pulsante in più per aprire direttamente uno dei servizi di streaming più popolari, nella fila a sinistra, mentre sulla destra vediamo un pulsante di forma allungata che potrebbe essere dedicato alla gestione dei volumi.

Al momento Google non ha indicato particolari dettagli sul lancio del nuovo modello di Chromecast con Google TV, e non è escluso che il lancio avverrà il prossimo 4 ottobre, giorno in cui BigG terrà l'evento per presentare i nuovi Pixel 8.