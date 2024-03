Telefono Google rimuove una bella funzione che lui stesso pubblicizza ancora

Google ha definitivamente rimosso dall'app Telefono una funzione che, come testimonia l'immagine in apertura, è ancora pubblicizzata dalle grafiche sul Play Store, assieme a tante altre della stessa app. Rullo di tamburi: parliamo di "cerca luoghi nelle vicinanze".

Come suggerisce il nome stesso, si trattava di poter cercare il numero di telefono di esercizi commerciali e altre attività direttamente dalla barra di ricerca dell'app telefono, in modo da chiamarli al volo in caso di necessità. Ovviamente, affinché questa funzione potesse operare, l'app Telefono doveva avere accesso alla posizione, e in più, con i risultati personalizzati, la ricerca poteva fornire contenuti in base alla cronologia dell'utente.

A dispetto di tutto ciò, Google ha dichiarato che "solo un numero molto limitato di utenti utilizzava questa funzione", e in effetti noi stessi non l'abbiamo mai trovata particolarmente utile, e soprattutto precisa. Era quasi sempre più rapido aprire Google Maps che navigare tra i risultati proposti da Telefono, tanto più che su Maps il colpo d'occhio aiuta a collocarli rapidamente nello spazio e a riconoscerli.

Non a caso è Google stesso che ora consiglia di usare Ricerca o Maps proprio per trovare i numeri di telefono desiderati, dichiarando che la rimozione di cerca luoghi nelle vicinanze permetterà agli sviluppatori di concentrarsi su nuove "esperienze telefoniche". Qualcuno dica loro che anche il Play Store andrebbe aggiornato, giusto per non confondere gli utenti, dato che dalla versione 125 stabile di Google Telefono in poi la funzione non è più presente. Ma la "confusione" che regna sullo store di Android è così elaborata che meriterebbe una trattazione a parte, che esula dallo scopo di questa notizia.