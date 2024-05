L'app Telefono di Google diventa trasparente, almeno in parte

Ecco perché uno dei recenti aggiornamenti dell'app Telefono di Google, per quanto minimo, rappresenta un notevole passo avanti in termini di usabilità. Stiamo parlando della barra di stato , la barra superiore che contiene l'ora, le icone di notifica e quelle di stato come il segnale o la batteria.

Nuova barra di stato trasparente in Telefono Google

A dire il vero, la novità potrebbe essere stata introdotta anche qualche tempo prima, ma a marzo la barra di stato era ancora nera.

Gli utenti comunque hanno iniziato a notarlo solo ora, quando su Reddit nel thread r/PixelFold è stato pubblicato per la prima volta uno screenshot.

Certo, questo può essere forse un segno che la barra nera non dava così fastidio, ma a farci caso la differenza è notevole, come confermato anche da uno studio interno di Google che ha rilevato come gli utenti preferiscano le app visualizzate edge-to-edge.

Ovvero quelle che utilizzano l'intera larghezza e l'altezza del display, anche dietro le barre di sistema, la barra di stato e quella di navigazione.

Per questo motivo, le app progettate per il livello API 35 devono essere visualizzate edge-to-edge per impostazione predefinita sui dispositivi Android 15.