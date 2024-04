Birra e SMS: la ricetta di HMD per la vita sociale è un telefono "noioso" che fa tanto anni '90

Realizzato in collaborazione con Heineken, il nuovo Boring Phone è un inno agli anni '90 , un feature phone essenziale creato per marketing e su cui difficilmente potrete metterci le mani sopra: scopriamo le sue caratteristiche e il perché di questa affermazione.

Caratteristiche tecniche

Schermo: Esterno: 1,77 pollici Interno: 2,8 QVGA

Fotocamera: 0,3 megapixel

0,3 megapixel Connettività: 2G, 3G, 4G

2G, 3G, 4G Porte: jack 3,5 mm

jack 3,5 mm Funzioni: Chiamate, SMS, Snake

Come vedete dalla scheda tecnica, Boring Phone non punta sulle specifiche. Il telefono, sviluppato da HMD insieme ad Heineken e a Bodega, è pensato per promuovere la socialità dal vivo, come spiegato nella pagina promozionale del dispositivo (dovete avere 21 anni per accedervi).

O più specificamente è una trovata di marketing, come altre iniziative simili di HMD dopo la collaborazione con Mattel per un flip phone in stile Barbie.

Nondimeno, l'idea può essere interessante, e ogni tanto i produttori di telefoni rilanciano questo concetto: un telefono progettato per concentrarsi esclusivamente su funzioni essenziali come effettuare e ricevere chiamate e messaggi. Il Boring Phone ha un'arma in più: potrete giocare a Snake grazie alla licenza Nokia di HMD.

Forse la caratteristica più distintiva di Boring Phone è il suo aspetto trasparente, con i componenti interni in evidenza e il tema verde, che richiama Heineken.