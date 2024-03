Telegram si aggiorna con tante novità: 9 funzioni per i gruppi potenziati

Per pubblicare una storia come gruppo, sarà necessario selezionare l'icona della storia (+) sul profilo del gruppo o selezionare il gruppo nella sezione " Pubblica storia come " dell'editor di storie.

Potenziamento dei gruppi

I gruppi ora possono guadagnare livelli grazie ai potenziamenti dei membri o dei giveaway. In aggiunta alle storie dei gruppi e all'aspetto personalizzato, i livelli più alti danno ai membri l'accesso a funzioni premium come la conversione da-voce-a-testo e le emoji personalizzate quando scrivono all'interno del gruppo.

Set emoji nei gruppi

Da-voce-a-testo e non solo

Permessi per chi potenzia

Rollout

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica per le app Android e iOS di Telegram. Qui sotto trovate i pulsanti diretti per controllare se avete già ricevuto l'aggiornamento per il vostro dispositivo.

Scarica da Play Store

Scarica da App Store