Si tratta di un periodo particolare per Telegram, la nota piattaforma di messaggistica istantanea (ecco tutte le principali app di messaggistica), con il suo numero 1 agli arresti e importanti cambiamenti all'orizzonte. Tra tutto questo arriva un nuovo aggiornamento per Telegram, con il quale arrivano novità per il browser e non solo.

Come spesso accade, il nuovo aggiornamento di Telegram porta una serie consistente di novità. Andiamo a vederle insieme nel dettaglio.