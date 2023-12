Telegram brinda al 2024: le chiamate migliorano, i messaggi vaporizzano e tanto altro

Proprio in concomitanza con Capodanno la popolare app di messaggistica ha rilasciato un nuovo aggiornamento, il quale come di consueto introduce un buon numero di novità sostanziali e tangibili . Andiamo a vederle insieme:

Migliorano le chiamate

Telegram ha aggiornato in maniera quasi radicale l'esperienza con le chiamate sulla sua piattaforma, aggiungendo nuove animazioni e nuovi sfondi che cambiano dinamicamente in base allo stato della chiamata: quando squilla, quando è attiva o quando è terminata.

I messaggi vaporizzano

Arriva una nuova animazione per i messaggi eliminati. Si tratta prettamente di una novità grafica: quando un messaggio in chat verrà eliminato allora verrà mostrata un'animazione di vaporizzazione che accompagna l'eliminazione.

Aggiornamento "epico" per i bot

Telegram rilascia quello che definisce l'aggiornamento più importante dell'anno per i bot . Arriva la possibilità di reagire ai messaggi e gestire le reazioni, le citazioni e i link, inviare risposte in altre chat o topic e molto altro ancora.

Rollout

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica per le app Android e iOS di Telegram. Qui sotto trovate i pulsanti diretti per controllare se avete già ricevuto l'aggiornamento per il vostro dispositivo.

Scarica da Play Store

Scarica da App Store