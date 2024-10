Regali, piattaforma di verifica, video chat migliorate: Telegram macina novità

Telegram è insieme a WhatsApp tra le piattaforme di messaggistica istantanea più popolari al mondo. La piattaforma di Durov nel tempo si è evoluta tantissimo, e questo processo continua con i regolari aggiornamenti che riceve. Per ottobre arriva il nuovo aggiornamento di Telegram, con un bel numero di novità. Il nuovo aggiornamento per Telegram arriva con l'abituale changelog lungo. Andiamo quindi a vedere tutte le novità introdotte.

Le novità con l'aggiornamento Telegram di ottobre

Con questo nuovo aggiornamento l'app di Telegram si arricchisce di novità che riguarda l'esperienza utente finale, e alcune che riguardano gli sviluppatori. I Regali arrivano su Telegram Le Stelle, una novità introdotta su Telegram da qualche mese ormai, acquisiscono ancora più senso sulla piattaforma di messaggistica. Gli utenti potranno infatti scambiarsi dei regali sotto forma di stelle. Come vedete dall'animazione in basso, gli utenti potranno scambiarsi regali usando anche elementi animati e messaggi personalizzati. Ogni volta che si riceve un regalo sarà possibile esporlo e poi scartarlo virtualmente per riscuotere le stelle che contiene.

Arriva la piattaforma di verifica Su Telegram arriva un nuovo strumento per verificare i numeri di telefono. Questo sarà molto utile per le aziende che offrono servizi digitali ai loro clienti e che richiedono la verifica del dispositivo e dell'identità dell'utente. Con questa piattaforma sarà quindi possibile ricevere su Telegram dei codici di verifica usa e getta. Le aziende o gli utenti che se ne serviranno potranno pagare il servizio tramite Fragment.

Migliorata la piattaforma di segnalazione Le segnalazioni sono un aspetto sempre più importante su piattaforme di messaggistica come Telegram. Con questo aggiornamento arriva una nuova interfaccia che dovrebbe semplificare l'utilizzo delle segnalazioni. Con la nuova interfaccia troviamo quindi più opzioni dettagliate per ogni categoria. L'elenco dei motivi di segnalazione verrà aggiornato dinamicamente dal server, per avere in tempo reale suggerimenti sui motivi di segnalazione più pertinenti, adattandoli all'evolversi di eventi e tendenze.

Video chat tutte nuove su iOS Per gli utenti iOS questo aggiornamento Telegram introduce un'interfaccia dedicata alle video chat completamente rinnovata. Oltre al nuovo look grafico, che potete vedere nell'immagine in basso, la nuova interfaccia dovrebbe anche ottimizzare la gestione di più flussi video. Con questo aggiornamento sarà anche possibile mostrare il proprio video e contemporaneamente condividere il proprio schermo.

Supporto RTMP su Android Per gli utenti Android invece arriva la novità del supporto al livestreaming con RTMP. Questo permetterà agli utenti di collegare il proprio feed video ad app popolari come OBS Studio e XSplit Broadcaster.

Rollout del nuovo aggiornamento per Telegram

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica per le app Android e iOS di Telegram.

