Telegram si aggiorna: tra le novità, Storie per i canali e media a singola visione

In particolare, per postare una Storia sul proprio canale Telegram, gli amministratori della community necessiteranno del supporto dei loro follower Premium tramite dei potenziament i (oppure boost). I canali, dunque, aumentano di livello man mano che ottengono altri potenziamenti, e per ogni livello possono pubblicare una storia aggiuntiva al giorno, che apparirà nel feed delle storie dei suoi iscritti.

Telegram ha rilasciato un importante aggiornamento che introduce varie funzioni per i canali, tra cui la possibilità di pubblicare Storie . Difatti, fino ad ora, le Storie potevano essere pubblicate esclusivamente dagli utenti (a seguito dell'aggiornamento per il 10° anniversario della piattaforma).

Ancora, Telegram nel 2013 implementò l'autodistruzione dei media. Ora, l'ultimo aggiornamento ha facilitato questa funzione. In particolare, sarà possibile inviare foto e video visualizzabili una sola volta, premendo lo specifico pulsante prima dell'invio del media. Tra l'altro, si potrà scegliere per quanto tempo la foto o il video saranno disponibili dopo l'apertura, da Visualizza una volta fino a 30 secondi. L'ultima novità, infine, riguarda le notifiche di accesso. Ogni volta che viene effettuato l'accesso a Telegram, l'applicazione invia una notifica a tutti i dispositivi collegati a quell'account. Con il nuovo update, questa notifica verrà visualizzata in cima alla lista delle conversazioni, concedendo all'utente l'opportunità di disconnettere l'account in caso di accesso non autorizzato.