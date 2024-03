Telegram Business per tutti: come funziona e quali sono le novità

Telegram Business è una realtà già conosciuta da qualche tempo da coloro che sviluppano servizi come bot e mini app all'interno della piattaforma di Telegram. Ora Telegram Business arriva alla portata di qualsiasi utente della piattaforma.

Proprio nelle ultime ore Telegram ha appena annunciato una novità di particolare rilievo per la sua piattaforma di messaggistica . Telegram Business sarà disponibile per tutti gli utenti della piattaforma con una serie di funzionalità dedicate.

Orari e posizione

Personalizzazione della pagina iniziale

Tutte le attività iscritte a Telegram Business potranno personalizzare la loro pagina iniziale per le chat vuote, scegliendo il testo e lo sticker che le persone vedono prima di iniziare una conversazione.

Risposte rapide

Con Telegram Business sarà possibile impostare delle risposte rapide da fornire a potenziali clienti. Queste risposte supportano la formattazione del testo, i link, gli sticker, i media e i file. In questo modo sarà possibile fornire informazioni tempestivamente a chi è interessato alla propria attività.

Messaggio di benvenuto

Proprio come avviene su WhatsApp Business, anche su Telegram Business le attività potranno configurare un messaggio di benvenuto a tutti coloro che le contatteranno per la prima volta.

In questo caso la funzionalità supporta anche la possibilità di ripetere il messaggio di benvenuto automatico dopo un certo periodo di tempo che lo stesso profilo non contatta l'attività in questione.