Telegram fa finalmente sul serio contro i criminali: IP e numero di telefono non saranno più così riservati

Secondo quanto dichiarato da Durov stesso in un post sul suo canale Telegram, la piattaforma potrà condividere informazioni personali , come indirizzo IP e numero di telefono , degli utenti sospettati di crimini con le autorità competenti, previa richiesta legale valida.

Modifiche nella politica sulla privacy di Telegram

Le novità introdotte sono di particolare rilievo perché segnano un cambio di rotta nella gestione dei dati personali.

In passato, Telegram era nota per la sua ferma opposizione a qualsiasi forma di condivisione delle informazioni degli utenti, limitando la cooperazione con le autorità solo a casi eccezionali come il terrorismo.

Con questa modifica, la piattaforma si allinea a normative più rigide in materia di sicurezza pubblica, con l'obiettivo di dissuadere i criminali dal fare uso del servizio per attività illegali.

Pavel Durov ha chiarito che queste misure sono state introdotte per evitare che la piattaforma venga sfruttata da individui malintenzionati, ma è chiaro che il suo recente arresto sia stato il catalizzatore di tutto.

Telegram, ha dichiarato Durov, è nato per permettere agli utenti di comunicare in sicurezza e non per facilitare la vendita di beni illegali o promuovere attività illecite. Telegram Search, uno degli strumenti della piattaforma, era stato infatti abusato per attività di questo tipo, ma la società ha recentemente potenziato il sistema di moderazione attraverso l'uso di intelligenza artificiale.

Le novità arrivano in un momento delicato per la piattaforma, che negli ultimi anni ha attirato numerose critiche per la sua scarsa moderazione.

Secondo un'indagine del New York Times, su Telegram esistono migliaia di canali collegati a traffici illegali, inclusi il terrorismo, la pornografia infantile e il traffico di droga. Questo ha messo Telegram sotto la lente di ingrandimento delle autorità di vari paesi, costringendo l'azienda a rivedere le sue politiche per garantire maggiore trasparenza e sicurezza.