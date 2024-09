Dopo l'arresto del CEO Durov, Telegram incomincerà a moderare le chat private (e non solo)

L'arresto del CEO di Telegram Pavel Durov sta iniziando ad innescare le prime conseguenze sulla nota app di messaggistica. Nelle scorse ore, infatti, così come ha riportato The Verge, Telegram, senza alcun annuncio, ha rimosso dalla sua pagina FAQ il passaggio in cui si affermava che le chat private fossero protette ed esenti dalle richieste di moderazione. Inoltre, lo stesso Durov, sul suo canale, ha lanciato un messaggio . Scopriamo cosa sta accadendo.

Come sta cambiando Telegram e le dichiarazioni di Durov

Oltre alla rimozione del passaggio sulle chat private, alla FAQ "Ci sono contenuti illegali su Telegram. Come faccio a rimuoverli?", l'app evidenzia che "le chat di Telegram hanno pulsanti 'Segnala' che ti consentono di segnalare contenuti illegali ai nostri moderatori, in pochi tap".

In passato, invece, la stessa FAQ era così formulata: "tutte le chat di Telegram e le chat di gruppo sono private tra i loro partecipanti. Non elaboriamo alcuna richiesta relativa ad esse".

Per quanto riguarda le dichiarazioni di Durov, il CEO ha annunciato maggiore moderazione sui contenuti: "Mi sono prefissato l'obiettivo personale di garantire che un miglioramento significativo della situazione. Abbiamo già avviato questo processo internamente e condividerò con voi maggiori dettagli sui nostri progressi molto presto".

Lo stesso Durov, poi, ha spiegato che "L'improvviso aumento del numero di utenti presenti su Telegram a 950 milioni ha causato dei problemi che hanno reso più facile per i criminali abusare della nostra piattaforma".

Infine, ha chiarito che "Siamo pronti a lasciare i mercati che non sono compatibili con i nostri principi, perché non lo stiamo facendo per soldi. Siamo guidati dall'intenzione di portare il bene e difendere i diritti fondamentali delle persone, in particolare nei luoghi in cui questi diritti sono violati".