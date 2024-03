Telegram Premium gratis? C'è il trucco e potrebbe non piacervi

Cos'è il nuovo P2PL di Telegram

Secondo Telegram Info English, il programma sarà utilizzato in Paesi che hanno tariffe SMS elevate, come l'Indonesia.

Telegram dice che utilizzerà il vostro numero di telefono per inviare un massimo di 150 OTP via SMS ogni mese. Per invogliarvi, l'azienda regalerà un codice regalo Telegram Premium quando si raggiunge la quota minima di codici. Ma a che prezzo?

Il nuovo programma Peer-To-Peer Login (P2PL) di Telegram prevede che a piattaforma utilizzi il vostro numero di telefono come relè per inviare PIN una tantum (OTP) agli altri utenti tramite SMS in modo che possano effettuare l'accesso all'app di messaggistica.

Telegram Premium in regalo, ma occhio agli svantaggi

Se vi piacerebbe partecipare al nuovo programma P2P Login di Telegram, sappiate che ci sono alcuni pesanti svantaggi. Il primo riguarda la privacy. Come specificato dai termini di servizio dello strumento, i destinatari possono vedere il vostro numero di telefono e voi potete vedere i loro numeri.

Telegram dichiara che "non sarà responsabile per eventuali disagi, molestie o danni derivanti da azioni indesiderate, non autorizzate o illegali intraprese da utenti che sono venuti a conoscenza del tuo numero di telefono tramite P2PL".

Nei termini si legge che accettate "di non contattare alcun destinatario OTP al di fuori dell'ambito del tuo coinvolgimento in P2PL" e "di non inviare alcun messaggio oltre ai codici SMS automatici generati dalla tua app Telegram, anche se il destinatario ti risponde", si legge in un estratto dei termini.

Non solo, ma sarete responsabili di tutti i costi per l'invio di SMS sostenuti come parte del programma, compresi i costi per gli SMS internazionali se il destinatario si trova all'estero. Il lato positivo è che si può scegliere di non inviare testi OTP a numeri internazionali.

Nel complesso, sembra che il fatto di accedere a Telegram Premium non sia un vantaggio sufficiente a giustificare i pericoli per la propria privacy, ma ovviamente ognuno fa le proprie considerazioni. Come anticipato, il programma non sembra al momento attivo in Italia, ma solo in alcuni Paesi (è stato confermato in Indonesia).