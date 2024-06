Una nuova "moneta" digitale arriva su Telegram: cosa comprerete con le Stelle

Proprio in questo contesto, Telegram ha rilasciato un nuovo aggiornamento che ha l'obiettivo di introdurre le Stelle . Si tratta di quella che sembra a tutti gli effetti una nuova moneta digitale , utilizzabile esclusivamente all'interno della piattaforma per acquistare beni digitali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutte le novità introdotte:

Cosa comprerete con le Stelle su Telegram

Telegram annuncia ufficialmente l'arrivo delle Stelle. Le Stelle possono essere acquisite con acquisti in-app tramite Apple e Google o PremiumBot, quindi spese per prodotti digitali offerti dai bot, dagli e-book e dai corsi online fino agli oggetti nei giochi di Telegram.

La novità lanciata da Telegram è conforme alle più recenti politiche di Apple e Google sulle vendite di prodotti digitali. Le Stelle daranno la possibilità agli sviluppatori nell'ecosistema Telegram e ai loro utenti di accedere agli acquisti in-app sugli app store mobili.

Inoltre, prossimamente gli sviluppatori potranno ritirare le Stelle guadagnate dai loro bot in Toncoin tramite Fragment. Per quanto riguarda l'acquisto dei prodotti fisici su Telegram, le procedure invece rimangono esattamente le stesse, ovvero con le piattaforme di pagamento già supportate in precedenza.