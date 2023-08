Telegram festeggia 10 anni e rilascia le Storie per tutti

Telegram , ieri 14 agosto , ha festeggiato il suo 10° compleanno . Per l'occasione, ha rilasciato un importante aggiornamento che ha introdotto le Storie , una modalità doppia fotocamera, impostazioni privacy dettagliate, opzioni di durata flessibili e tanto altro.

Le storie permettono di condividere rapidamente i propri momenti e di vederne altri dai propri amici. Esse sono visualizzate in una sezione espandibile nella parte superiore dello schermo, in modo da poter vedere l'intera lunghezza della lista chat e delle cartelle.

Quando si visualizza una storia, sarà possibile toccare rapidamente per condividere, rispondere privatamente o reagire: toccare per un rapido cuore o tenere premuto per usare centinaia di altre reazioni.

Per impostazione predefinita, nella pagina principale vengono visualizzate le storie di tutti i contatti, mentre è possibile nascondere le storie di contatti specifici, spostandole nelle chat archiviate.

Modalità doppia fotocamera