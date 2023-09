La complicata storia di Telegram con le criptovalute giunge a una svolta

Telegram a breve introdurrà un suo portafoglio per le criptovaluute, TON Wallet, sotto forma di mini app di terze parti, ma la storia dietro a questa novità è molto più ampia (sapete come creare un bot Telegram?).

Da tempo infatti la popolare app di messaggistica sta lavorando a una tecnologia blockchan, non senza problemi. Nel 2020, il suo Telegram Open Network (TON) era stato abbandonato dopo che la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti lo aveva citato in giudizio per una massiccia offerta iniziale della sua criptovaluta, Gram. Un gruppo di sviluppatori open source e appassionati di blockchain lo aveva però recuperato, fondando The Open Network Foundation (TON Foundation).

Giusto come promemoria, una blockchain è una "catena" che sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi tramite i quali gestire e validare il registro contenente dati e informazioni di una transazione o di un trasferimento, in maniera aperta e distribuita senza un'entità centrale che lo verifichi o controlli.

Una delle applicazioni più importanti del nuovo TON è stata Fragment, una piattaforma basata su TON (il nuovo, non il primo) che consente agli utenti di vendere e comprare username e ID di Telegram. Stiamo parlando di un mercato in grado di generare 120 milioni di dollari di scambi e un aumento del valore di questi asset digitali di ben 27 volte in appena nove mesi (per esempio @money è ora all'asta a 198.000 dollari e continua a salire, a quasi 5 giorni dalla fine dell'asta).

Per Telegram, questa è la dimostrazione del potenziale del Web 3.0 sulla piattaforma, in quando consente agli utenti di possedere e comprare la propria identità digitale su un social media, e ora, come afferma il capo dell'azienda in un post, è il momento di passare al passo successivo, integrando "le tecnologie blockchain più in profondità con l'aggiunta di un portafoglio TON" per criptovalute sotto forma di mini app.