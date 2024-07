Telegram si aggiorna con un carico di novità: le mini app e le Storie festeggiano

Arrivano novità per le mini app dentro Telegram, le Storie e non solo.

Arriva ancora un nuovo aggiornamento per Telegram, la nota piattaforma di messaggistica che ormai troviamo a bordo di milioni di smartphone e PC in tutto il mondo. Come sempre, l'aggiornamento di Telegram coinvolge tutte le sue versioni disponibili, a partire da quelle dedicate ai dispositivi Android e iPhone. Le novità sono tante, andiamo a vederle insieme: Potete ridurre le mini app Arrivano delle novità per le mini app, le applicazioni che sono eseguibili direttamente all'interno di Telegram. Si tratta di una nuova barra per le mini app, la quale rende possibile una sorta di riduzione a icona delle mini app mentre sono in esecuzione. In questo modo sarà possibile tenere attive le mini app mentre si interagisce con le chat Telegram, per poi tornarci rapidamente espandendo la barra. Per minimizzare le mini app basterà scorrere verso il basso, per poi toccare la barra per espanderla nuovamente. Qui sotto trovate un'animazione che mostra il funzionamento della nuova barra introdotta per le mini app.

Pagamenti con le Stelle Recentemente Telegram ha introdotto le Stelle, una sorta di nuova moneta digitale da usare all'interno della sua piattaforma. Con questo aggiornamento, le Stelle hanno più senso di esistere. Queste potranno infatti essere usate per acquistare prodotti digitali nelle mini app. I creatori di contenuti potranno accettare Stelle pubblicando foto o video a pagamento sui loro canali

Ricerca Storie per hashtag Toccando un hashtag in qualsiasi chat sarà possibile vedere i risultati di ricerca per quel tag dalle proprie chat e dai canali pubblici. Con questo aggiornamento, toccando gli hashtag nelle didascalie delle storie si potranno consultare le storie pubbliche con i tag corrispondenti.

Ricerca Storie per posizione Arrivano ulteriori novità per la ricerca delle Storie all'interno della piattaforma di messaggistica. Come per gli hashtag, toccando un tag di posizione si potranno consultare le Storie pubbliche dallo stesso posto.

Widget per i link nelle Storie Coloro che hanno Telegram Premium potranno mettere in evidenza i link che inseriscono all'interno delle Storie per mezzo dei widget. Le anteprime dei link con widget supportano sia gli sfondi chiari che scuri per adattarsi al contenuto della Storia.

Conversione delle Stelle Gli sviluppatori di bot che offrono beni e servizi digitali e i creatori che monetizzano i loro canali con post a pagamento ora possono usare le Stelle di Telegram che guadagnano per ricevere ricompense in Toncoin o acquistare Inserzioni di Telegram. In questo senso, Telegram non richiederà alcuna commissione sulla conversione, ma saranno applicate solo le tasse e le commissioni del sistema di pagamento.

Inserzioni agevolate per creatori e sviluppatori Arrivano agevolazioni per creatori e sviluppatori che useranno le Stelle. Questi potranno infatti usare le Stelle per promuovere il loro bot o canale con una tariffa scontata del 30%. Per utilizzare le Stelle per le inserzioni, sarà sufficiente accedere alla sezione Saldo o Monetizzazione del proprio bot o canale e selezionare l'opzione Acquista inserzioni.

Rollout L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica per le app Android e iOS di Telegram. Qui sotto trovate i pulsanti diretti per controllare se avete già ricevuto l'aggiornamento per il vostro dispositivo. Scarica da Play Store Scarica da App Store