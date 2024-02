Telegram si aggiorna: nuovi messaggi salvati, ricerca migliorata e una valanga di novità

Telegram si conferma una delle principali piattaforme di messaggistica istantanea, e rilascia un nuovo aggiornamento per le sue app Android e iOS che include una lunga serie di novità. L'aggiornamento appena rilasciato per Telegram si concentra soprattutto sul rinnovare l'esperienza utente con i messaggi salvati. Arrivano poi dei miglioramenti per lo strumento di ricerca e per l'organizzazione dei messaggi e delle chat. Andiamo a vedere insieme tutte le novità nel dettaglio.

Visualizzazione dei messaggi salvati come chat

La nuova modalità Mostra come chat permette di visualizzare un elenco chat da cui sono stati inoltrati messaggi. Queste chat contengono tutti i messaggi inoltrati nei Messaggi salvati da utenti, gruppi e canali. Sarà possibile fissare una qualsiasi di queste chat in cima alla lista.

Tag per i messaggi salvati

Per una maggiore organizzazione, è possibile aggiungere diversi tag ai Messaggi salvati, per filtrarli rapidamente con la ricerca. Dato che i tag si basano sulle emoji, aggiungere un tag sarà come aggiungere una reazione, ma sarà anche possibile assegnare ai tag dei nomi.Questa novità è riservata agli utenti Telegram Premium.

Messaggi salvati nei media condivisi

Arriva la nuova scheda "Salvati" all'interno della sezione media condivisi relativa a tutti le chat, i gruppi e i canali, contenente tutti i messaggi della chat che sono stati inoltrati nei Messaggi salvati.

Strumento di ricerca migliorato

L'aggiornamento apporta dei miglioramenti allo strumento di ricerca integrato all'interno dell'app. Questi miglioramenti dovrebbero rendere più facile navigare i risultati della ricerca e visualizzarli come elenco compatto.

Vocali e videomessaggi monouso

Per i messaggi vocali e i videomessaggi arriva la possibilità di abilitare la visualizzazione monouso. Questi messaggi possono essere riprodotti una sola volta prima di essere eliminati automaticamente, con animazione annessa.

Pausa e ripresa della registrazione di vocali e videomessaggi

Durante la registrazione di messaggi vocali e videomessaggi sarà possibile mettere in pausa e poi riprendere la registrazione in un secondo momento, invece di inviare diversi messaggi.

Orario di lettura nelle chat private

All'interno delle chat private arriva la possibilità di visualizzare l'orario di lettura dei messaggi visualizzati. Queste informazioni saranno visibili per 7 giorni, per poi essere eliminate definitivamente, esattamente come avviene nei gruppi chat.

Permessi per i messaggi privati

Tutti coloro che sono abbonati a Telegram Premium potranno selezionare chi può inviare loro messaggi. Sarà possibile scegliere tra le opzioni "Tutti" o "Contatti e utenti Premium".

Miglioramenti per le Storie

La velocità di caricamento delle Storie è stata incrementata di 4 volte. Inoltre, per gli utenti Telegram Premium sarà possibile visualizzare le storie video con una qualità superiore.

Nuovo look per i contatti condivisi

Arriva una nuova grafica per i contatti condivisi in chat. Potete averne un'anteprima con l'immagine che trovate qui in basso.

Nuove icone per l'app macOS

Chiudiamo con novità interessanti che riguardano anche la versione per macOS di Telegram. Arrivano 15 nuove icone tra le quali scegliere da assegnare all'app.

Rollout