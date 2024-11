Telegram vuole diventare come YouTube: ecco come migliora lo streaming dei video

Il nuovo update per Telegram arriva con il consueto changelog lungo e dettagliato. Vediamo tutte le novità introdotte.

Telegram ha rilasciato un altro aggiornamento consistente. In corrispondenza del nuovo mese di novembre arriva un nuovo aggiornamento della popolare app di messaggistica istantanea che ha come protagoniste le funzioni video .

Tutte le novità di novembre su Telegram

Diventa più facile passare alla modalità Picture-in-Picture : basta scorrere verso l'alto per continuare a guardare mentre continuiamo ad accedere alle varie chat.

Per l'app iOS di Telegram arrivano miglioramenti anche su altri fronti.

Arrivano novità per il caricamento dei video inviati in chat. Telegram quindi selezionerà automaticamente la qualità del video in base alla qualità della connessione degli utenti, in modo da risparmiare dati e caricare i video più velocemente. Potremo anche scegliere manualmente il livello di qualità preferito: Alta, Media o Bassa.

Le novità introdotte da Telegram riguardano in prima battuta il player video e l'accesso a tali contenuti. Ma poi vediamo anche altre novità che riguardano la messaggistica . Vediamole insieme:

Regolazione della velocità di riproduzione

Da qualche anno ormai i video su Telegram permettono la personalizzazione della velocità di riproduzione. Con l'ultimo aggiornamento arrivano nuove opzioni per accedere velocemente alla regolazione di tale velocità.

Come potete vedere dall'animazione in basso, Telegram ci permetterà di attivare la velocità 2x tenendo premuto sul lato destro dell'interfaccia video, e di accelerare a 2.5x scorrendo gradualmente verso destra. Per tornare alla velocità normale ci basterà rilasciare il video dal display.

Inoltre, per l'app Android arriva anche la gesture del doppio tocco sul lato sinistro o destro per saltare di 10 secondi rispettivamente indietro o in avanti.