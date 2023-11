Telegram su Vision Pro è da provare anche solo per gli sticker animati

Man mano che si avvicina la data di lancio sul mercato di Vision Pro, il visore per la realtà aumentata / mista di Apple, i maggiori sviluppatori stanno preparando le loro app per la nuova piattaforma grazie all'SDK visionOS. È il caso di Telegram, per cui proprio ieri il fondatore Pavel Durov ha condiviso sul suo canale personale un video demo di come apparirà su visionOS. E sembra veramente fenomenale, anche solo per gli sticker (sapete come creare sticker su Telegram?). Nel breve video, della durata di pochi secondi, possiamo apprezzare l'apertura dell'app, che come per tutte le icone di visionOS si anima e si alza un po' quando viene selezionata con lo sguardo. Per avviarla, sarà necessario un tocco delle dita.

L'interfaccia è semitrasparente con effetto sfumato per il pannello della conversazione selezionata, il che permette di aumentare il senso di profondità. La finestra principale è simile a quella per macOS, con a sinistra le varie chat con gli utenti e a destra i contenuti della conversazione selezionata, ma differisce per alcuni aspetti. Prima di tutto, le icone di selezione per Contatti, Chiamate recenti, Chat e Impostazioni non sono in basso, ma sulla sinistra in una barra laterale separata.

Come tutte le app native per visionOS (e non quelle importate da iOS / iPadOS) alcuni elementi di Telegram sono in 3D, particolare che si può apprezzare cambiando punto di vista.

Inoltre quando cercate un utente (operazione che si potrà effettuare anche tramite voce), i contatti salvati saranno evidenziati in alto con un gradevole effetto tridimensionale, e anche quando riproducete un video questo esce dall'interfaccia per diventare più coinvolgente. I messaggi possono essere composti tramite dettatura vocale, e per il resto potete attendervi tutte le principali caratteristiche dell'app per dispositivi mobili. Ma c'è un aspetto che salta immediatamente all'occhio: i nuovi sticker animati AR. Sappiamo quanto Telegram ci tenga a questa funzione, e nell'app per visionOS escono dai bordi dell'app e animano tutto il campo visivo con un effetto veramente spettacolare.