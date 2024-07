Con Telepass Fast Track gratis: ecco come saltare le code in aeroporto

In pratica, i clienti Telepass potranno accedere più velocemente ai controlli di sicurezza e all'area di imbarco dell'aeroporto, richiedendo fino a 5 Fast Track (via app Telepass), con i codici validi fino al 31 luglio 2025 nei seguenti aeroporti:

Negli aeroporti esistono degli accessi privilegiati per i possessori delle card fedeltà della compagnia, per chi viaggia in business oppure per chi decide di acquistare all'ultimo l'accesso fast pass, pagando una cifra tra i 10 ed i 15 euro. In tal senso, da oggi, Telepass ha scelto di regalare questo accesso tramite Fast Track .

Cos’è il fast track

Dunque, si tratta di una buona opzione per chi preferisce delle esperienze di viaggio più rapide. In generale, i passeggeri che acquistano un biglietto che include questo servizio, potranno accedere a corsie riservate, che sono separate da quelle tradizionali e soprattutto risultano meno affollate.

Come ottenere i codici Fast Track con Telepass

Per ottenere i codici Fast Track è sufficiente aprire l'app Telepass e poi accedere alla sezione Riepilogo. Successivamente occorre selezionare l'aeroporto che ci interessa e completare il modulo per ricevere email e codice QR. Infine, basterà far vedere il codice QR e la carta di imbarco nei varchi dedicati.

Il servizio descritto è disponibile sia per gli utenti di Telepass Plus che per quelli di Telepass Base. Per i primi il servizio è gratis mentre per gli altri lo è fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, la società ha affermato che il servizio Fast Track verrà implementato in altri aeroporti.