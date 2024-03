Il tema scuro avvolge Google Drive su web: come attivarlo

La popolare piattaforma di gestione cloud di Google ha appena ricevuto la nuova opzione per l'attivazione del tema scuro su tutta l'interfaccia grafica. Si tratta di un'opzione che completa il supporto di Drive al tema scuro, visto che da diverso tempo è disponibile per le sue app su dispositivi mobili.

Google ha appena rilasciato un'interessante novità per Google Drive , la quale riguarda nello specifico la sua versione web . Parliamo dell'opzione per attivare il tema scuro .

Le immagini che trovate in galleria mostrano come appare il tema scuro su Drive per web. Vediamo un'interfaccia con sfondo uniforme e grigio scuro , con la sezione principale che invece presenta una sfondo nero .

Gli elementi della barra laterale e della barra superiore per la ricerca si distinguono dal resto per una sfumatura più chiara dello sfondo. Il font è in bianco, mentre gli elementi visualizzati in Drive presentano il loro colore caratteristico.

L'attivazione del tema scuro che abbiamo appena visto su Drive non avviene automaticamente in base al tema impostato a livello di sistema.

Per attivarlo sarà necessario accedere alle Impostazioni di Drive tramite la rotellina in alto a destra, poi selezionare Scuro dalla sottosezione denominata Aspetto. Una volta selezionata tale opzione allora il tema dovrebbe diventare immediatamente scuro.

La novità che abbiamo appena visto è attualmente in fase di distribuzione automatica via server. Dalle nostre parti è già arrivata, ma potrebbe essere necessario qualche giorno per vederla anche sui vostri PC.