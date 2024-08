I temi in arrivo su WhatsApp: ecco come saranno

WhatsApp è sicuramente tra le app di messaggistica istantanea più usate e apprezzate al mondo. E in vista della prossima novità ipotizziamo che lo sarà ancora di più. I temi per le chat stanno arrivando su WhatsApp, e possiamo dare uno sguardo a come funzioneranno.

Cosa potrete personalizzare con i temi di WhatsApp

Le chat sono ovviamente la sezione che maggiormente usiamo su WhatsApp, e sin dalla nascita della piattaforma di messaggistica hanno presentato un tema abbastanza standard, senza particolari possibilità di personalizzazione per gli utenti.

Con l'introduzione del tema scuro abbiamo visto arrivare il supporto a due tonalità di interfaccia anche per le chat, coerenti con il tema dell'app. Con l'arrivo dei temi WhatsApp potrebbe cambiare tutto in meglio.

Quelli di WABetaInfo hanno scovato interessanti riferimenti nella più recente versione beta dell'app di WhatsApp, i quali puntano sull'imminente arrivo dei temi su WhatsApp. I temi permetteranno la personalizzazione grafica dell'interfaccia delle chat sulla nota piattaforma di messaggistica.

Lo screenshot che trovate in basso mostra quella che dovrebbe essere l'interfaccia per gestire il tema delle chat su WhatsApp, una volta che la funzione verrà rilasciata per tutti. Si potrà quindi scegliere il colore associato alle bolle relative ai messaggi presenti nella chat, e anche lo sfondo per la chat.

Possiamo quindi immaginare che si tratterà di un tipo di personalizzazione molto simile a quello che Telegram offre ai suoi utenti sulle app per Android e iOS. Secondo WABetaInfo, i temi per la chat di WhatsApp supporteranno almeno 10 alternative diverse, le quali dovrebbero corrispondere a 10 accoppiate di tonalità per i messaggi e lo sfondo.

I temi per le chat di WhatsApp dovrebbero coinvolgere tutte le chat presenti sulla piattaforma, e dunque non sarebbe possibile creare delle eccezioni per specifiche chat.

Non è detto che in futuro non arrivi la possibilità di scegliere un tema ad hoc per una specifica chat.