Primi screenshot dei temi di WhatsApp. Ecco come potremo modificare l'aspetto delle chat

Non solo lo sfondo e il tema chiaro o scuro del telefono: su WhatsApp stanno per arrivare nuovi strumenti per personalizzare le chat in modo più profondo. Scopriamo come funzionano e i primi screenshot dei temi della piattaforma di messaggistica, una funzione in fase di sviluppo che sta per arrivare agli utenti, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come vedere lo stato di un contatto su WhatsApp.

Come funzionano i temi di WhatsApp

Circa un mese fa avevamo annunciato che WhatsApp era al lavoro su una nuova funzione per personalizzare l'aspetto delle chat, i temi. Con questo strumento, gli utenti potranno scegliere il colore delle bolle di chat e gli sfondi da un set predefinito di temi. Ora la piattaforma di messaggistica ha ulteriormente sviluppato la funzionalità, e nell'ultima beta dell'app per Android, versione 2.24.20.12, i ragazzi di WABetaInfo sono riusciti ad attivare dei flag per vedere come sarà una volta rilasciata al pubblico. Gli utenti potranno selezionare un tema andando nelle impostazioni dell'app. Qui potranno scegliere tra 11 predefiniti, il che consentirà di modificare sia lo sfondo che i colori delle bolle di chat, ma potranno anche cambiare lo sfondo in modo indipendentemente, mantenendo il nuovo colore della bolla dei messaggi. Questo ulteriore livello di personalizzazione consente un maggiore controllo sull'estetica delle chat rispetto a quello attuale. Come vedete dagli screenshot qui sotto, c'è un tema blu compatibile sia con il tema di sistema scuro che chiaro, e nel primo caso si potrà anche impostare il livello di luminosità, fornendo un'esperienza visiva più confortevole in condizioni di scarsa illuminazione. Poiché si tratta di un tema di chat predefinito, sarà applicato a tutte le conversazioni, ma c'è anche un'opzione per applicarne uno per chat specifiche (anche se al momento non funziona). È importante notare che ovviamente il tema sarà visibile solo a voi, e non agli altri partecipanti alla chat, il che garantisce la possibilità di personalizzare l'aspetto dell'app di messaggistica senza compromettere la privacy.

Quando arriveranno i temi di WhatsApp

Al momento la funzione è nascosta nell'ultima beta per Android e non è visibile agli utenti. Gli screenshot che abbiamo mostrato sono stati possibili decompilando l'app e attivando alcune stringhe, ma i temi non sono ancora disponibili. Quando saranno pronti, WhatsApp come al solito procederà al test su un numero dilimitato di utenti beta per poi espanderne l'adozione.

