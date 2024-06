Temu come Shein: scatta il Digital Services Act dell'UE

Temu è una piattaforma di eCommerce cinese che recentemente ha visto una crescita esponenziale in termini di clienti a livello mondiale ed europeo, tant'è che abbiamo assistito a una campagna pubblicitaria che non ha badato a spese.

Questo non è certamente sfuggito alla BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs), l'organizzazione che rappresenta le associazioni di consumatori europei, che due settimane fa ha denunciato il marketplace cinese per aver violato il Digital Services Act. La Commissione Europea ha accolto la denuncia delle associazioni dei consumatori e ha riconosciuto Temu come un VLOP, Very Large Online Platform, che quindi adesso dovrà rispettare il DSA europeo, proprio come successo a Shein recentemente.

La piattaforma di eCommerce cinese era già stata oggetto di critiche nei mesi scorsi, essendo stata accusata di essere uno spyware, quindi, se voleste proteggere la vostra privacy, vi lasciamo la nostra guida su come eliminare il vostro account.