State attenti a questo tentativo di phishing ben fatto su Mooney

Nel mondo virtuale di oggi le insidie sono dietro l'angolo, e queste si concretizzano con le molteplici pratiche di furto di dati personali che vengono orchestrate via telefonica e via email. Proprio in questo contesto assistiamo all'ultimo tentativo di phishing ben fatto su Mooney .

Diffidare sempre, cosa è successo con la richiesta da "Mooney"

Iniziamo con la raccomandazione che ci sentiremmo di dare ai nostri nonni o genitori: diffidate sempre. Quando vengono richieste informazioni personali via email, è sempre bene contare fino a cento e porsi delle domande sulla legittimità della richiesta.

Lo screenshot che vedete nella galleria riassume l'ultimo tentativo di phishing diffuso via email che si sta verificando online. Il tentativo ha come esca una richiesta da parte di Mooney, con la quale si intende convincere gli utenti a inserire le proprie credenziali per l'accesso e l'autenticazione in due fattori.

Tra gli aspetti che avvallano la pericolosità di questo tentativo troviamo la richiesta di credenziali per sbloccare un ipotetico conto Mooney bloccato, e anche il fatto che il mittente sembra legittimo. E per questo l'email non è stata nemmeno bloccata dal filtro antispam della casella di posta sulla quale è arrivata.

Immaginiamo che qualcuno che ha davvero un account Mooney la riceva, allora potrebbe cascarci e fornire i dati personali per l'accesso ai malintenzionati che hanno orchestrato il tutto. Leggiamo il testo della comunicazione arrivata: