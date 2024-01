TerraMaster presenta il nuovo NAS F4-424: il più potente che c'è

Se seguite il settore dei NAS, sicuramente conoscerete il marchio TerraMaster, uno dei più interessanti sul mercato per il rapporto qualità prezzo (e in caso invece siate pensando di trasformare il vostro vecchio PC in un NAS potete dare un'occhiata alla nostra guida che vi presenta le procedure da seguire). Ora l'azienda cinese ha presentato tre prodotti per il 2024, due dotati di 4 slot, F4-424 e F4-424 Pro, e uno di 2, F2-424, ma è soprattutto il modello Pro a impressionare, con il suo processore Intel Core i3 e la RAM fino a 32 GB. Andiamo a scoprirlo.

Caratteristiche tecniche

Processore: Intel Core i3 N300, 8 core e 8 thread, 3,80 GHz

Intel Core i3 N300, 8 core e 8 thread, 3,80 GHz GPU: UHD integrata a 1,25 GHz

UHD integrata a 1,25 GHz RAM: 16 GB , massima 32 GB

16 GB , massima 32 GB Numero slot: 4

slot: 4 Unità compatibili: HDD SATA da 3,5'', HDD/SSD SATA da 2,5''

compatibili: HDD SATA da 3,5'', HDD/SSD SATA da 2,5'' Capacità massima di archiviazione: 88 TB (22 TB x4)

massima di archiviazione: 88 TB (22 TB x4) Porte: 2 RJ-45 2,5 GbE, 2 USB3.1, HDMI

2 RJ-45 2,5 GbE, 2 USB3.1, HDMI Dimensioni: 222 x 179 x 154 mm

222 x 179 x 154 mm Peso: 3,4 kg

3,4 kg Ventola di sistema: 120 x 120 x 25 mm

di sistema: 120 x 120 x 25 mm Livello di rumore: 21,0 dB(A)

di rumore: 21,0 dB(A) Alimentazione: 90 W

90 W Consumo di energia: 33,0 W (attivo), 13,0 W (ibernazione)

di energia: 33,0 W (attivo), 13,0 W (ibernazione) Sistema operativo supportato: Windows, Mac, Linux

Il nuovo NAS TerraMaster F4-424 Pro si distingue per le elevatissime capacità, che lo rendono ideale per ambienti aziendali che richiedono una superiore potenza di elaborazione e di multitasking. A differenza dei modelli F2-424 e F4-424, che offrono una CPU Intel Celeron N95 a 4 core, questo modello infatti è dotato di una CPU Intel Core i3 N300 a 8 core che offre una frequenza turbo di 3,8 GHz. Questo significa un'elaborazione più rapida e una gestione più efficiente delle attività ad alta intensità di dati. Il dispositivo supporta sia dischi rigidi SATA da 3,5'' che unità SSD SATA da 2,5'', garantendo grande versatilità nelle scelte dei supporti di archiviazione, mentre per quanto riguarda la connettività abbiamo due porte di rete 2.5GbE per velocità di trasferimento dati che arrivano a 283 MB/s, mentre la funzione Link Aggregation offre una larghezza di banda di rete fino a 5 Gb, ideale per l'accesso a file multiutente.

L'inclusione della porta HDMI consente inoltre la riproduzione diretta dei supporti, una caratteristica particolarmente utile nelle configurazioni di intrattenimento domestico, mentre le porte USB ed Ethernet che forniscono la versatilità necessaria nei moderni ambienti connessi. Per facilitare l'installazione degli SSD M.2, TerraMaster ha appositamente progettato una copertura scorrevole laterale per lo chassis, mentre le viti possono essere serrate a mano, il che permette di installare un SSD in appena 5 secondi

Un'altra caratteristica estremamente interessante del NAS F4-424 Pro è la nuova struttura TerraMaster con l'incorporazione di soluzioni per l'assorbimento degli urti e di speciali pannelli fonoassorbenti per ridurre al minimo il rumore. Questo risulta in una rumorosità di standby inferiore del 50% rispetto alle generazioni precedenti, e un livello di rumore in modalità standby di soli 21dB(A). Per quanto riguarda la parte software, i nuovi NAS TerraMaster sono dotati dell'ultimo sistema TOS (che a breve si aggiornerà alla versione 6) che integra funzioni di gestione dell'archiviazione, come TerraSync, Centralized Backup, Duple Backup, Snapshot, CloudSync, TFM Backup e altro, la virtualizzazione delle applicazioni (come VirtualBox e Docker) e l'esclusivo TRAID, che offre agli utenti soluzioni di gestione degli array di dischi ottimizzate e flessibili. Oltre a quest'ultimo, F4-424 Pro supporta comunque diversi tipi di RAID, come 0/1/5/6/10/JBOD e Singolo.

Disponibilità e prezzi