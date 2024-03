A quanto pare prima o poi si potrà aprire una Tesla con Apple Watch

La donna ha postato la sua esperienza su X , notando come per fortuna è riuscita a contattare suo marito dal telefono dell'attività commerciale in cui si era recata. L'uomo con il suo telefono da remoto ha sbloccato la vettura, ma la donna si è chiesta come mai non fosse possibile farlo da Apple Watch .

Come ogni tanto accade su X, il miliardario ha risposto direttamente alla domanda, con un lapidario quanto promettente "Certo".

Adesso bisogna vedere però se alla parola seguiranno i fatti, o quantomeno quando questo avverrà.

La risposta di Musk, così diretta, non sembra implicare che ci fosse già in preparazione una versione per Apple Watch dell'app Tesla, e non si erano mai avute avvisaglie in questo senso.

Come notato da qualche utente che ha risposto al post della donna, un'app per Apple Watch non è semplicissima da fare, ma certo sarebbe un'aggiunta quasi dovuta.

Rivian, un altro produttore di auto elettriche negli Stati Uniti, ha annunciato l'anno scorso l'arrivo di una funzione del genere, mentre al momento se si vogliono controllare alcune funzioni della Tesla dal polso bisogna utilizzare app di terze parti come Tessie o Stats.