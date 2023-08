Non solo auto: Tesla firma una coperta realizzata con plastica riciclata

La coperta, ricordiamo, è composta da poliestere, la terza forma più comune di plastica attualmente in uso. Il suo nome scientifico è polietilene tereftalato o PET, è piuttosto economico e può essere facilmente modellato per assumere qualsiasi forma. Una volta raffreddato, poi, può mantenere la sua forma anche quando il liquido all'interno può rilasciare acido carbonico. Ancora, quando si tratta di vestiti o coperte, la ciniglia di poliestere è la più consigliata: difatti il materiale è noto per la sua morbidezza nonché per essere durevole e resistente.