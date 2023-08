Tesla lancia una cuccia per gatti ispirata a Cybertruck

L'8 agosto è stata celebrata la giornata internazionale del gatto. Per l'occasione, così come riportato su Autoevolution, Tesla ha omaggiato i felini a quattro zampe promuovendo una cuccetta da animali a tema Cybertruck. La novità, disponibile limitatamente alla Cina e dal costo di 12 dollari, è stata lanciata col marchio Tesla Life, che offre articoli per la casa e, appunto, accessori per animali domestici.

In particolare, la casetta per gatti ha attirato l'attenzione degli utenti soprattutto grazie al suo design. Difatti, è realizzata in carta ondulata ispessita e resistente all'umidità. Inoltre, è presente uno spazio centrale dove il gatto potrà affilare i suoi artigli. Per quanto riguarda l'assemblaggio, l'utente dovrà fare da sé, mentre le dimensioni permettono di contenere animali di diverse dimensioni ma fino ad un peso massimo di 15 kg.