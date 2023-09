Tesla collabora con McDonald's per un oggetto assurdo ma Musk non ne sapeva nulla

Tesla e McDonald's insieme per la realizzazione di un cucchiaio ispirato al pickup elettrico Cybertruck? Stando alle ultime notizie, sembrerebbe proprio che le due società stiano collaborando per la realizzazione di questo utensile da cucina – noto col come di Cyber Spoon - che dovrebbe essere venduto al prezzo di 4 dollari. L'accordo, tra l'altro, prevedrebbe la produzione di 50.000 unità dell'accessorio caratterizzato da un design che richiama il futuro pickup della casa automobilistica.

L'aspetto più curioso di questa vicenda, però, non è tanto il cucchiaio, bensì la reazione di Elon Musk alla notizia. Difatti, il CEO di Tesla, su X, ha smentito questa iniziativa, definendola "Fake news". Ed invece sembra tutto vero. Passando ad altri dettagli, sul cucchiaino spicca anche la frase "Niente panico", incisa sul manico per confermare ulteriormente la collaborazione: si tratta, infatti, di un omaggio alla Tesla Roadster inviata nello spazio nel 2018 ma preso in prestito dalla Guida galattica per gli autostoppisti.