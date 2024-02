Tesla migliora il calcolo dell'autonomia delle auto: anche l'età conta

La logica ci dice che più un'auto ha anni sulle spalle e più la sua efficienza energetica sarà minore. In altre parole, a parità di livello di carica, le Tesla più giovani, ovvero con batterie più recenti, dovrebbero esibire un'autonomia più ampia degli stessi modelli più vecchi, ovvero con batterie più usurate.

Questo concetto logico, al quale possiamo arrivare sostanzialmente tutti, è stato studiato da Tesla e implementato in maniera sensata per fornire ai suoi conducenti una stima più accurata dell'autonomia. Immaginiamo che Tesla abbia addestrato la calibrazione delle misurazioni sull'autonomia anche in base all'età del veicolo, uno sviluppo sicuramente non banale.

Tesla ha quindi aggiornato il software che si occupa del calcolo di questi parametri, con la funzionalità di calcolo dell'autonomia che ora tiene conto anche dell'età dell'auto.

Si tratta di una novità importante, visto che l'autonomia, indipendentemente dalla tipologia di auto che si guida, è sempre tra i primi pensieri di chi si mette alla guida.