Evidentemente, queste sue caratteristiche hanno contribuito a renderla l'auto più venduta in Europa nella prima metà del 2023 ed è la prima volta che succede per un' auto elettrica .

Le sue dimensioni giocano un ruolo chiave, perché è un'auto leggermente più grande della sorella Tesla Model 3 : ha un'altezza maggiore di 20 cm e ne guadagna qualcuno anche in larghezza e lunghezza. Infatti, offre anche un bagagliaio piuttosto grande con i suoi 400 litri, a cui si aggiungono altri 100 litri del pozzetto inferiore.

La Tesla Model Y è una via di mezzo tra una berlina e un crossover, caratteristica che la rende interessante agli occhi di molti. A maggio scoprivamo che era l' auto più venduta al mondo nel primo trimestre del 2023 e superava i grandi marchi dell'industria automobilistica.

Quello che è emerso è che tra gennaio e giugno 2023 Tesla ha venduto 125.144 Model Y in Europa (intesa come insieme di Unione Europea, Regno Unito, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), superando avversari come la Dacia Sandero, un'auto decisamente più popolare ed economica.

Ma il trend era già noto a marzo, perché Model Y aveva già registrato dei numeri da record, superando la concorrenza esterna della Opel Corsa e la concorrenza interna della Tesla Model 3.

Però, la Tesla Model Y, oltre a un fattore dimensionale, ha avuto un'arma segreta che ha fatto breccia nel cuore e nelle tasche degli europei, che di conseguenza l'hanno acquistata. La chiave di volta è stata il taglio dei prezzi praticato da Tesla sulla Model 3 e sulla Model Y, che quindi sono diventate più appetibili agli occhi del pubblico europeo.

In particolar modo la Model Y, che in Italia nella versione più accessoriata e più costosa arriva ad un massimo di 72.878€, mentre la versione più economica parte da 46.990€. Sicuramente non pochi, ma che permettono di avere un'auto elettrica con un'autonomia di quasi 500 km e con delle performance straordinarie.

Un altro aiuto importante è stato fornito dagli ecobonus 2023, che hanno sicuramente spinto gli acquirenti europei a puntare sulla Tesla Model Y, abbassandone il prezzo finale, anche se purtroppo questo non è vero in Italia (ma ricordiamo appunto che parliamo del mercato europeo in generale).

In tutto ciò, sicuramente Elon Musk ne sarà molto contento perché il suo investimento nella Gigafactory di Berlino, inaugurata nel 2022, sta dando i suoi frutti.