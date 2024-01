Secondo i test 2023 di nPerf Iliad trionfa nelle prestazioni di rete fissa in Italia

nPerf, una società francese indipendente, consente a tutti gli utenti di testare gratis la qualità della connessione internet fissa, mobile o Wi-Fi fino a 10Gb/s. Nello studio effettuato direttamente da loro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, hanno individuato in Iliad la società in grado di fornire le velocità di download fisse più elevate in Italia (388 Mb/s). Per quanto riguarda la velocità media di download fissa, il nostro Paese con 186 Mb/s ha superato Svezia, Germania e Austria.

Inoltre, Iliad ha ottenuto anche la migliore latenza (18 ms) e la velocità di upload più veloce (264 Mb/s). Tra l'altro, lo stesso è risultato anche l'operatore di rete FTTH più performante in Italia (sempre nel 2023). E gli altri operatori? Fastweb, ad esempio, conferma una crescita costante, con una velocità di download di 161 Mb/s ed una di upload pari a 89 Mb/s. Passando alla rete FTTH, l'operatore garantisce una velocità media di download di 465 MB/s.