Lo scorso mese Google ha presentato la sua nuova serie di smartphone Pixel 9, che include anche un modello pieghevole noto come Pixel 9 Pro Fold. In tal senso, come si verifica per quasi tutti i dispositivi, JerryRigEverything ha pubblicato su YouTube un filmato che mette alla dura prova la resistenza dell'ultimo pieghevole della compagnia di Big G. Scopriamo come è andato questo test.