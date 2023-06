Concluso il test di IT-alert in Toscana: qualche spavento e tanti avvisi multipli

Intorno alle ore 12 di oggi , 28 giugno 2023, in Toscana , è stato condotto il primo di una serie di test di IT-alert , il nuovo sistema di segnalazione delle emergenze a cura della Protezione Civile . Questo consiste nell'invio di un messaggio in sovrimpressione, accompagnato da un suono abbastanza "allarmante" , che è comparso sui telefoni di tutti i toscani, anche se con qualche distinguo.

Com'è andato il test in Toscana

La prova, prevista per le ore 12, non è infatti stata così puntuale per tutti, tanto che in molti hanno ricevuto l'avviso anche 15-20 minuti dopo l'orario previsto. Inoltre sono numerosissime le segnalazioni di ricezioni multiple da parte dello stesso utente: c'è chi è stato interrotto da anche una decina di messaggi a distanza di pochi minuti uno dall'altro. Infine sembra che alcuni abbiano ricevuto l'avviso anche nelle regioni limitrofe, come ad esempio in Emilia Romagna, anche a diversi chilometri di distanza dal confine con la Toscana. Infine, cosa forse ancor più grave, c'è anche chi l'avviso non l'ha proprio ricevuto.

Pensate inoltre di non essere a conoscenza di questo test, e di sentire improvvisamente il proprio telefono suonare in modo anomalo (è un suono che difficilmente avrete mai sentito in precedenza) e capirete che in molti si sono anche un po' spaventati. In molti uffici, ad esempio, per una ventina di minuti circa è stato un continuo avviso, ora da uno smartphone ora da un altro.

Si tratta comunque solo di un test in vista di un'adozione più ampia, pertanto è anche ovvio che qualcosa possa essere andato storto. Sistemi di questo tipo vengono già utilizzati da anni in varie parti del mondo, e nello specifico IT-alert non è altro che l'estensione dello standard europeo, chiamato non a caso EU-Alert.

È difficile riportarvi ora una casistica più precisa sui numeri e sull'esito della prova, che nemmeno la Protezione Civile conosce con precisione. Chiariamo infatti che IT-alert è un sistema a senso unico: il telefono di chi ha ricevuto il messaggio non ha condiviso alcun dato con il mittente, pertanto non c'è modo di sapere esattamente chi e quando abbia ricevuto l'avviso.