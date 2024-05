Il test di resistenza di iPad Pro OLED ha più climax di un film di Christopher Nolan

Quando Apple ha presentato iPad Pro OLED il mondo intero avrà pensato due cose. La prima: ma come hanno fatto a farlo così sottile? La seconda: si romperà subito?

Al minuto 2:50 della sua anteprima dei nuovi iPad Pro, lo stesso Marques Brownlee, il più noto youtuber tech al mondo, sollevava un laconico dubbio - what could possibly go wrong? - con il sorridente faccione di Zack Nelson, meglio noto per il canale JerryRigEverything, che compare in sovrimpressione. E Zack non si è certo fatto attendere, con il suo test di resistenza che è stato pubblicato da poche ore.

Attenzione però, perché la trama non è così lineare come si potrebbe pensare. iPad Pro parte infatti molto bene, dimostrando tra l'altro una resistenza al calore fuori dal comune, al confine con "l'immunità". Va bene che è forse l'aspetto meno importante di tutti quelli esaminati da Zack, ma è comunque una peculiarità.