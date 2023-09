Test di resistenza per iPhone 15 Pro Max: non provate a piegare il vetro posteriore!

Esiste soltanto un modo per testare la resistenza degli smartphone: passare tra le mani di JerryRigEverything, famoso per i suoi video su YouTube dove effettua test di durevolezza abbastanza estremi su vari dispositivi. Tra questi, anche gli ultimi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, i nuovi smartphone di Apple caratterizzato da un telaio in titanio. Queste prove, ovviamente, sono piuttosto lontane dall'uso quotidiano, tuttavia possono risultare utili per comprendere la resistenza di un determinato dispositivo. In tal senso, i "neonati" di Apple avrebbero mostrato qualche incertezza.

In particolare, il vetro posteriore di iPhone 15 Pro Max, durante il "bending test", che serve per verificare se lo smartphone si piega a seguito della pressione delle dite sulla parte centrale del posteriore, si è frantumato in maniera abbastanza inusuale e soprattutto con una naturalezza inaspettata. Tuttavia, occorre specificare che non si tratta di una situazione quotidiana, ovvero è quasi impossibile che i possessori di un iPhone 15 Pro Max provino intenzionalmente a danneggiare il vetro posteriore del proprio dispositivo.

Tra l'altro, non conosciamo l'intensità della forza applicata da JerryRigEverything.