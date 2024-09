Il tasto Controllo fotocamera avrà indebolito iPhone 16 Pro Max? Scopriamolo nel test di resistenza

I nuovi iPhone 16 sono arrivati sul mercato: più potenti, intelligenti e in grado di scattare foto migliori. Ma l'aggiunta del tasto Controllo fotocamera li avrà resi più delicati? Per scoprirlo, il solito Zach Nelson ha messo alla prova il top della gamma, iPhone 16 Pro Max, con il suo temibile test di resistenza. Andiamo a vedere com'è andata, ricordandovi il nostro approfondimento su come trovare un iPhone spento o guasto.

Test resistenza iPhone 16 Pro Max: vetro, tasto Controllo fotocamera e bend test

Zach Nelson inizia il suo video non risparmiando critiche ad Apple, che presenterebbe da anni fondamentalmente lo stesso telefono. Quest'anno c'è però una novità: il tasto Controllo fotocamera, che ricordiamo essere un pulsante inserito nel telaio per controllare la fotocamera. Il tasto consente una mezza pressione per aprire l'app fotocamera e una pressione completa per scattare una foto (la messa a fuoco arriverà con un aggiornamento entro fine anno). Inoltre è capacitivo, quindi scorrendo il dito sopra si può regolare lo zoom, l'esposizione o quello che si preferisce. Lo YouTuber mette alla prova il pulsante, che è in vetro zaffiro in quanto consentirebbe una maggiore scorrevolezza e una migliore conducibilità termica, misurata in watt al metro-kelvin (W/(m•K)). Il vetro zaffiro del tasto Controllo fotocamera offre 35 W/(m•K), molto meno dello zaffiro puro ma comunque molto più del vetro normale (che ha una conducibilità di 1 W/(m•K)).

Anche la resistenza di questo pulsante è una via di mezzo tra vetro e zaffiro, in quanto comincia a rigarsi con una punta di durezza 5 in scala di Mohs, mentre lo zaffiro si riga a partire dalla durezza 8. Il risultato è confermato dal Gem tester. Passando allo schermo, il vetro anteriore di iPhone 16 Pro Max è rivestito di Ceramic Shield, che secondo la casa di Cupertino è il 50% più resistente rispetto al Ceramic Shiel originale e due volte più resistente di qualsiasi vetro di altri smartphone.

Nondimeno, si riga sempre a partire dalla durezza 6 in scala di Mohs, come sempre e come qualsiasi altro smartphone (a parte Galaxy S24 Ultra). Una novità è che quest'anno pur mettendo a diretto contatto una fiamma con lo schermo, non si bruciano i pixel: in pratica non si vede la macchia che solitamente vediamo quando Nelson esegue questa procedura. Arriviamo al temuto bend test, durante il quale lo YouTuber applica una forza con i pollici nel tentativo di piegare il telefono (replicando in maniera molto estrema quello che potrebbe capitare sedendosi con il telefono nella tasca posteriore dei pantaloni). Nonostante l'interruzione nel telaio in titanio per aggiungere il tasto Controllo fotocamera, iPhone 16 Pro Max non presenta cedimenti, proprio come l'anno scorso aveva fatto iPhone 15 Pro Max. Nel complesso, quindi, ottima prova per il nuovo top di casa Apple: date un'occhiata al video completo per vedere nel dettaglio le prove dello YouTuber.

