Test di resistenza per OnePlus Open: si piega solo nel verso giusto!

Nella nostra recensione completa OnePlus Open ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per competere ad armi pari con gli altri pieghevoli sul mercato, soprattutto con i modelli di Samsung. Ora arriva il test di resistenza del buon Zack di JerryRigEverything, una prova che è stata sicuramente positiva .

OnePlus Open è stato maltrattato come di consueto da Zack, con vari test per sondare la resistenza a diversi tipi di sollecitazioni. Quando si parla di graffi al display, vediamo come quello esterno si comporta come la maggior parte dei competitor, con una resistenza che arriva fino al livello 7 della scala di Mohs. Il display interno ovviamente fatica di più, fermandosi tra il livello 2 e il 3.

Si tratta di un display in plastica, proprio per permettere la piegatura e come troviamo sui rivali pieghevoli principali di OnePlus Open.

Lo stesso aspetto è stato osservato durante la prova di resistenza al fuoco, con il display esterno che resiste egregiamente, mentre quello interno dopo qualche secondo di fiamma si macchia irreversibilmente.

La parte più interessante risulta però quella in cui viene testata la resistenza del display pieghevole interno: questo componente, insieme alla cerniera, si rivela resistente alla polvere. Nemmeno dopo una bella manciata di polvere, anche nella cerniera, si odono scricchiolii o rumori sinistri durante la piegatura.

Infine, Zack prova quello che mostrò uno dei punti deboli di OnePlus 11, ovvero la resistenza alla piega. Quasi in maniera inattesa OnePlus Open resiste egregiamente alla flessione dalla parte non prevista, al punto che Zack deve rinunciare a romperlo e constatare che dopo tutte le torture funzionava ancora.

Insomma, un test sicuramente positivo per OnePlus Open, e anche importante perché accosta il concetto di resistenza a un tipo di smartphone che nell'immaginario collettivo resistente proprio non è.

Qui sotto trovate il video completo della prova se siete curiosi.